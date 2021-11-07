حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر

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يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بذكرى عيد الجهاد الوطني 13 نوفمبر الجاري.

يقام الاحتفال -بحسب بيان الأحد- في الساعة الخامسة مساء بمقر الوفد الرئيسي في الدقي.

ويلقي المستشار أبوشقة خطاباً مهماً في هذا الاحتفال الوطنى الكبير. ويحضر الاحتفال أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات وأعضاء اللجان النوعية.

عيد الجهاد هو عيد كانت مصر تحتفل به منذ سنة 1922 وحتى 1952، وكان يوماً قومياً لمصر.

ويقترن العيد بالزعيم خالد الذكر سعد زغلول، وهو ذكرى أول مواجهة بين الشعب المصري والاحتلال البريطاني.

وظل حزب الوفد يحتفل بعيد الجهاد كل عام، ويعود العيد لسنة 1918 عندما ذهب سعد زغلول برفقة عبدالعزيز فهمي وعلى شعراوي إلى المعتمد البريطاني السير ريجنالد ونجت يوم 13 نوفمبر للمطالبة لهم بالسفر للاشتراك في مؤتمر السلام بفرساى في فرنسا لعرض قضية استقلال مصر وإنهاء الحماية البريطانية، استناداً إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ويلسون.