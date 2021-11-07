أخبار عاجلة

العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه -
سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري -
هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة -
خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش -
الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا -
شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في السعودية (فيديو) -
رسميا.. مدرب أنجولا يعتذر عن ضرب كيروش -
حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر

Print
قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، تظلم الناشطة إسراء عبدالفتاح، على منعها من السفر إلى جلسة 12 ديسمبر.

كانت محكمة الجنايات قررت تجديد حبس الناشطة إسراء عبدالفتاح 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الصفافير».

وكشفت تحقيقات النيابة عن اشتراك إسراء عبدالفتاح في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى استخدامها حسابات خاصة على المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأفادت التحقيقات بقيام إسراء عبدالفتاح بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة