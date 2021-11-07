ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل بطور سيناء

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في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة أ د. إيناس عبدالدايم لبناء الوعى الثقافى للنشء، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيفية بعنوان «الأدب ودورة في بناء خيال الطفل» ضمن فعاليات أنشطة نادى الأدب بالقصر، بحضور مجموعة من طالبات مدرسة الزهور الثانوية بالطور العاصمة ألقاها القاص طارق الصاوى معلم أول بالتربية والتعليم بجنوب سيناء، تحدث خلالها عن أهمية الأدب ودورة في بناء الخيال للطفل، موضح أن الخيال هو الإرتفاع فوق الواقع، مبينا أن الخيال من أهم العوامل لتنمية خيال الطفل، وعرف أنواع التخيل الأدبى والتى تنقسم إلى تخيل مرئى وتخيل مقروء متطرق للحكايات الشعبية والتى لها فوائد عدة في تنمية الخيال.

وعقد بيت ثقافة سانت كاترين بمدرسة السلام الثانوية محاضرة ثقافية بعنوان «أهمية الشباب وتربية النفس» ألقاها البشلاوى محمد معلم أول بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن دور الشباب في تقدم وإزدهار المجتمع، حيث أن الشباب تمتلك روح التطور الإبداع، متطرق لفوائد الثقة بالنفس والتى من أهمها محبة الناس وتقبل الأخر، كما نظم ببيت ثقافة دهب ورشة حكى وسرد قصصى لقصة «الراعى والمعيز البرية» من حكايات عربة لا تتزحزح للكاتب يعقوب الشارونى، والتى تبرز في إطار درامى تعزيز القيم الإيجابية للنشء من خلال إنتصار الخير على الشر .