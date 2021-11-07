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"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى

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بسواعد المتطوعين وتعاون عدد من الجهات

كشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى من تشجير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بسواعد المتطوعين، وتعاون عدد من الجهات.

وأوضحت الهيئة أنه تم حتى الآن زراعة 3000 شجرة في مركز تربة، و3800 شجرة في مركز لينة، وزراعة 12000 شجرة في مركز قبه.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية التطوعية تستهدف زراعة 100 ألف شجرة من أشجار الطلح، والغضا، والسدر البري، والقرض الإفريقي، بهدف تنمية الغطاء النباتي، وتحقيق ضمان الاستدامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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