أخبار عاجلة

العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه -
سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري -
هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة -
خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش -
الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا -
شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في السعودية (فيديو) -
رسميا.. مدرب أنجولا يعتذر عن ضرب كيروش -
حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية

Print
تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار حسام عبدالباسط قاسم قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوربية لمدة ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة البحر الأحمر برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام، قرر حبس متهم ٤ ايام على ذمة التحفيقات في اتهامه في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوربية عن طريق مطار الغردقة الدولي وإخلاء سبيل ١٠٠ شاب قام المتهمان بالحجز لهم على متن إحدي الرحلات الجوية للسفر لاي الدول الأوربية.

كانت أجهزة الامن بالبحر الاحمر قد تمكنت من احباط محاولة نحو ١٠٠ شاب من عدة محافظات القيام بالسفر بطريقة غير شرعية عن طريق احدي شركات السياحة للسفر إلى احدي الدول الاوربية عن طريق السفر من مطار الغردقة الدولي، وتم القاء القبض على المتهم ومندوب شركة السياحة المنظمة للرحلة على من احدي الطائرات التابعة لشركة طيران خاصة .

كانت معلومات قد وردت لأجهزة الامن بالبحر الاحمر عن اعتزام عدد من الشباب من محافظات الوجه البحري السفر لاحدي الدول الاوربية عن طريق احدي الشركات السياحية مقابل مبالغ مالية وتم الاتفاق على السفر من محافظاتهم إلى مدينة الغردقة والانتقال للمطار للسفر إلى احدي الدول الاوربية وتابعت اجهزة الامن الشباب حتي تم القاء القبض عليهم ومندوب شركة السياحة وتم ترحليهم من المطار إلى قسمي اول وثان الغردقة لبدء التحقيقات معهم والقاء القبض على المتهمين في الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه

العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه

سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى»

سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري