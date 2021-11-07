تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية

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قرر المستشار حسام عبدالباسط قاسم قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوربية لمدة ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة البحر الأحمر برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام، قرر حبس متهم ٤ ايام على ذمة التحفيقات في اتهامه في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوربية عن طريق مطار الغردقة الدولي وإخلاء سبيل ١٠٠ شاب قام المتهمان بالحجز لهم على متن إحدي الرحلات الجوية للسفر لاي الدول الأوربية.

كانت أجهزة الامن بالبحر الاحمر قد تمكنت من احباط محاولة نحو ١٠٠ شاب من عدة محافظات القيام بالسفر بطريقة غير شرعية عن طريق احدي شركات السياحة للسفر إلى احدي الدول الاوربية عن طريق السفر من مطار الغردقة الدولي، وتم القاء القبض على المتهم ومندوب شركة السياحة المنظمة للرحلة على من احدي الطائرات التابعة لشركة طيران خاصة .

كانت معلومات قد وردت لأجهزة الامن بالبحر الاحمر عن اعتزام عدد من الشباب من محافظات الوجه البحري السفر لاحدي الدول الاوربية عن طريق احدي الشركات السياحية مقابل مبالغ مالية وتم الاتفاق على السفر من محافظاتهم إلى مدينة الغردقة والانتقال للمطار للسفر إلى احدي الدول الاوربية وتابعت اجهزة الامن الشباب حتي تم القاء القبض عليهم ومندوب شركة السياحة وتم ترحليهم من المطار إلى قسمي اول وثان الغردقة لبدء التحقيقات معهم والقاء القبض على المتهمين في الواقعة.