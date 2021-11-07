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شهر نوفمبر، هو «وش السعد» على الجماهير الأهلاوية في القرن الـ21، حيث شهد هذا الشهر العديد من الإنتصارات الأهلاوية التاريخية والتتويجات القارية.

12 نوفبر 2005.. الأهلي يتوج ببطولة دوري الأبطال على حساب النجم الساحلي

حقق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي في القاهرة بنتيجة 3-0 – سجل الثلاثية الأهلاوية محمد أبوتريكة – أسامة حسني- محمد بركات.

11 نوفمبر 2006.. الأهلي يتوج ببطولة دوري الأبطال على حساب الصفاقسي في عقر داره

حقق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، والخامسة في تاريخه، بالفوز على الصفاقسي التونسي، في عقر داره وعلى ملعب رادس الأولمبي، بنتيجة 1-0، وهدف تاريخي للنجم محمد أبوتريكة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

16 نوفمبر 2008.. الأهلي يحقق دوري أبطال أفريقيا على حساب القطن الكاميروني في جروه

حقق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه على حساب القطن الكاميروني في عقر داره بمدينة جروه الكاميرونية، بعد التعادل 2-2، وكان الأهلي قد حقق الفوز في القاهرة بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب.

17 نوفمبر 2012.. الأهلي يقتنص الأميرة الأفريقية من رادس مرة أخرى

بعد إقتناصه اللقب الأفريقي من قلب تونس عام 2006 على حساب الصفاقسي، يعود الأهلي لإقتناص لقب أفريقي جديد (السابع) من فريق تونسي أخر وهو الترجي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في ملعب رادس الأولمبي، وكانت نتيجة مباراة الذهاب هي 2-2 في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

10 نوفمبر 2013.. الأهلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي

حقق الأهلي الفوز بدوري أبطال افريقيا للعام الثاني على التوالي، بتحقيق الفوز على أورلاندو بايرتس بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3-1، ليحقق اللقب الثامن في تاريخه، وسجل محمد أبوتريكة أخر بطولاته مع الأهلي قبل الإعتزال رسميًا.

27 نوفمبر 2019..«القاضية ممكن»؟. الأهلي يحقق «التاسعة» أمام غريمه التقليدي الزمالك

حقق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، خلال مباراة تاريخية أطلق عليها نهائي القرن، امام الغريم التقليدي للأهلي وهو نادي الزمالك على ملعب ستاد القاهرة.

وسجل الأهلي هدفًا مبكرًا عن طريق لاعب الوسط عمرو السولية، قبل أن يتعادل شيكابالا بهدف أسطوري، ليظل اللقاء عالقًا حتى الدقيقة 85:45.

ويستغل محمد مجدي أفشة خطأ المدافع محمود علاء في تشتيت الكرة ويقطعها ويسدد بيمناه في الزاوية اليسرى لحارس الزمالك أبوجبل ويسجل هدف تاريخية يحقق للأهلي لقبه الأفريقي التاسع المستعصي عليه حيث وصل إلى النهائي في مناسبتين امام الوداد والترجي وخسر كلاهما.

5 نوفمبر 2021.. خماسية لن تمحى من التاريخ على الزمالك في الدوري

حقق الأهلي المصري فوزا عريضا ومستحقا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على غريمه التقليدي الزمالك خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 -2022.

تسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف على معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي على معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.