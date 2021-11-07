أخبار عاجلة

العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه -
سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري -
هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة -
خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش -
الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا -
شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في السعودية (فيديو) -
رسميا.. مدرب أنجولا يعتذر عن ضرب كيروش -
حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة سوهاج: 650 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج التعليم المدمج بالجامعة

Print
جامعة سوهاج: 650 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج التعليم المدمج بالجامعة جامعة سوهاج: 650 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج التعليم المدمج بالجامعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن ٦٥٠ طالباً وطالبة تقدموا لأداء إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج مركز التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة القاهرة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج- في تصريح له اليوم- أن الإمتحانات عقدت بمجمع المدرجات بمقر الجامعة القديم، واعتمدت على الاختيار من متعدد وأسئلة صح وخطأ بنظام «البابل شيت»، لافتاً إلى أن الإمتحانات أجريت تحت إشراف أساتذة من جامعة القاهرة، وشملت اختبارات في اللغة العربية، والإنجليزية، والحاسب الآلي، إلى جانب امتحانات المقابلة الشخصية للمتقدمين لبرامج كلية الآداب، ومنها «علم الاجتماع، وعلم النفس، والدراسات التاريخية، واللغة الإنجليزية، والنشر والحفظ الرقمي»، وبرنامج علوم الأعمال بكلية التجارة، وأيضاً برنامج تربية طفولة والتربية الخاصة بكلية التربية.

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى موافقة مجلس إدارة التعليم المدمج على إعفاء طلاب برامج التعليم المدمج من ذوي الإعاقة الحاملين بطاقة الخدمات المتكاملة للإعاقة من سداد الرسوم الدراسية، وذلك في إطار الدور الخدمي والإجتماعي الذي تقدمه الجامعة لرعاية ودعم الطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه

العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه

سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى»

سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري