جامعة سوهاج: 650 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج التعليم المدمج بالجامعة

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قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن ٦٥٠ طالباً وطالبة تقدموا لأداء إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج مركز التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة القاهرة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج- في تصريح له اليوم- أن الإمتحانات عقدت بمجمع المدرجات بمقر الجامعة القديم، واعتمدت على الاختيار من متعدد وأسئلة صح وخطأ بنظام «البابل شيت»، لافتاً إلى أن الإمتحانات أجريت تحت إشراف أساتذة من جامعة القاهرة، وشملت اختبارات في اللغة العربية، والإنجليزية، والحاسب الآلي، إلى جانب امتحانات المقابلة الشخصية للمتقدمين لبرامج كلية الآداب، ومنها «علم الاجتماع، وعلم النفس، والدراسات التاريخية، واللغة الإنجليزية، والنشر والحفظ الرقمي»، وبرنامج علوم الأعمال بكلية التجارة، وأيضاً برنامج تربية طفولة والتربية الخاصة بكلية التربية.

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى موافقة مجلس إدارة التعليم المدمج على إعفاء طلاب برامج التعليم المدمج من ذوي الإعاقة الحاملين بطاقة الخدمات المتكاملة للإعاقة من سداد الرسوم الدراسية، وذلك في إطار الدور الخدمي والإجتماعي الذي تقدمه الجامعة لرعاية ودعم الطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية.