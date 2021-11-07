اليوم.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الإسكندرية

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 6 مناطق شرق المحافظة، بدءا من الساعة السادسة مساء الأحد، وذلك بسبب أعمال صيانة بخطوط الصرف الصحي.

وأوضحت الشركة، في بيان الأحد، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق «أبوقير، المعمورة قبلي، المعمورة بحري، طوسون، مساكن الضباط، البساتين».

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب قيام شركة الصرف الصحي ببعض الأعمال الطارئة الخاصة بخطوطها بمنطقة المعمورة البلد.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحي.