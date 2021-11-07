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سجل مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي التركي، هدف التعادل لفريقه أمام فاتح قرا جمرك، في المباراة المقامة بينهم على ملعب أتاتورك الأوليمبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري التركي.

بدأ مصطفى محمد على دكة البدلاء، حتى حل بديلًا في الدقيقة 68، وأحرز هدف التعادل القاتل لفريقه في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

يذكر أن فريق جالاتا سراي يحتل المركز الـ5 برصيد 21 نقطة بفارق 9 نقاط عن طرابزون سبور المتصدر، ويتواجد فاتح قرا جمرك في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

وانضم مصطفى محمد إلى قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي أنجولا والجابون في 5، 16 نوفمبر في الجولتين الـ 5 والـ6 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.