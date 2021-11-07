دخل في نوبة بكاء وتشنجات.. المتهم بقتل والديه في الإسكندرية يمثل الجريمة (صور)

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واصلت النيابة العامة بالإسكندرية، الأحد، التحقيق مع المتهم بقتل والديه طعنا بسلاح أبيض بمنطقة الحضرة الجديدة دائرة قسم شرطة باب شرق.

واصطحبت النيابة العامة، المتهم محمود عباس، 40 سنة، إلى موقع الحادث بالعقار رقم 16 شارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة الطابق الثالث مساء الأحد، لإجراء المعاينة التصويرية، وبيان كيفية ارتكابه الجريمة، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة من قوة مباحث قسم شرطة باب شرق خوفا من بطش الأهالي.

وبمجرد دخوله لشقة والديه دخل المتهم في موجة بكاء وتشنجات، ثم بيَّن كيف ارتكب جريمته بالتسلل إلى المنزل في ساعة مبكرة صباح الخميس الماضي حتى لا يراه أحد من الجيران، ودخوله إلى شقة والديه والتشاجر مع والده بصالة الشقة، وتوجيه عدة طعنات قاتلة له، ثم توجه إلى غرفة النوم حيث كانت توجد أمة القعيدة بفعل المرض ومع ذلك لم يرحم توسلاتها وقام بذبحها.

وجاءت المعاينة متوافقة مع ما أدلى به المتهم من أقوال في التحقيقات.

دخل فى نوبة بكاء وتشنجات .. المتهم بقتل والديه فى الاسكندرية يمثل كيفية ارتكاب جريمته- صور

دخل فى نوبة بكاء وتشنجات .. المتهم بقتل والديه فى الاسكندرية يمثل كيفية ارتكاب جريمته- صور

كانت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية قد استمعت إلى أقوال المتهم محمود عباس نجل الضحيتين- مرتكب الواقعة- وتبين أنه كان يعمل بإحدى الدول العربية، وترك زوجته للإقامة مع والديه بالشقة محل الواقعة بالعقار رقم 16 شارع المدينة المنورة بالحضرة الجديدة إلا أنه حدثت خلافات أسرية بينهم بسبب عدم موافقة والديه على الخروج المتكرر للزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.

ووفقا للتحقيقات، تركت زوجة المتهم المنزل لوالديه واستأجرت شقة أخرى نقلت إليها العفش، وعند عودة الزوج من الخارج اشتكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتهما إلى قريتهما بكفر الشيخ وترك الشقة لهما مرة أخرى.

وكشفت التحريات توجه المتهم إلى منزل أسرته وبحوزته «جوانتي»، ما يعني عقده العزم للتخلص منهما دفاعا عن زوجته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع والده وطالبه بالتنازل عن كل أملاكه له، فرفض الوالد مطالب الابن ما أدى إلى غضبه فقتله بطعنات متعددة بمختلف أنحاء الجسم فيما كانت والدته ملازمة للفراش بسبب مرضها .

فدخل عليها الغرفة وعلى الرغم من توسلاتها إلا انه أصر على قتلها خشية افتضاح أمره وسدد لها عدة طعنات قاتلة فأودى بحياتها.

فجرت تحقيقات النيابة مفاجأة أن زوجة الابن المتهم ابلغت شقيقة زوجها أن شقيقها ذهب لوالده ووالدته وهو عصبي ومنفعل.

وتبين أن المتهم ارتكب جريمته في الصباح الباكر معتمدا على أن سكان المنطقة لم يشاهدوه منذ سفره إلى الخارج ولن يتعرفوا عليه إلا أن أحدى الجيران شاهدته وأدعي أنه حضر لإصلاح الدش ومن أوصافه تم تحديد شخصيته.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار .

كان ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية، ألقوا القبض على الابن، بعدما كشفت التحريات ارتكابه الواقعة متهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، ولاذ بالفرار.

وتمكن ضباط المباحث من تحديد مكان اختبائه وإعداد كمين والقبض عليه إنفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباشرت النيابة التحقيق .

البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة باب شرق من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كل من «عباس.س»، 81 عاما، وزوجته «نجاة.ع» 80 عاما، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.