5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة

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مازال مسلسل إقالة المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز مستمرة، في هذا الموسم 2021-2022، ووصل عدد المدربين التي تمت إقالتهم حتى الأن 5، ومازلنا في الجولة الـ11.

وكان دين سميث مدرب نادي استون فيلا، هو آخر ضحايا إقالة الدوري الإنجليزي، بسبب سوء النتائج التي يمر بها الفريق في البريميرليج. وخسر أستون فيلا في أخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.

ونستعرض في هذا التقرير التالي المدربين الأربعة الذين تمت إقالتهم هذا الموسم 2021-2022

واتفورد يعيين رانييري من أجل البقاء في الدوري

أول إقالة في البريميرليج هذا الموسم كانت من نصيب الإسباني مونيوز مدرب نادي واتفورد، وذلك بعد مرور 7 جولات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان مونيوز قد نجح في الصعود بواتفورد هذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مع سوء النتائج تمت إقالته، حيث حقق الفوز في مبارتان، وخسر في 4 مباريات وتعادل في مباراة. وتم تعيين كلاوديو رانييري مديرًا فنيًا للفريق خلفه.

نيوكاسل يبحث عن بداية جديدة خلف ستيف بروس

بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي، تمت الإقالة الثانية في الدوري للمدرب ستيف بروس، وذلك بعد مرور 10 جولات، وترك بروس الفريق في المركز الـ 19 برصيد 3 نقاط فقط، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر خمسة، ولم يحقق الفوز في أي مباراة.

توتنهام يسعى لتحسين الوضع مع كونتي

الإقالة الثالثة هذا الموسم، أعلن نادي توتنهام عن إقالة مدربه البرتغالي نونو، حيث قاد الفريق في 17 مباراة، حقق ثماني إنتصارات، و7 هزائم، وتعادلين. وكان توتنهام قد صعد لربع نهائي كأس الرابطة لملاقاه ويست هام في ديسمبر القادم. وتعاقد توتنهام خلفه مع الإيطالي أنطونيو كونتي، لتحسين وضعه في الجدول، وعلى الصعيد القاري في الدوري الأوروبي.

نورويتش يقيل فاركي بعد الفوز الأول

بعد ساعات قليلة من الأنتصار الأول لنورويتش سيتي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، قرر النادي إقالة مدربه الألماني دانييل فاركي والجهاز المعاون. وكان فريق نورويتش سيتي قد فشل في الفوز بأي مباراة هذا الموسم، حتى حقق أول إنتصاراته أمس أمام برينتفورد بنتيجة 2-1، حيث لعب 11 مباراة خسر في ثمانية، وتعادل مباراتان، ويحتل المركز الأخير في الدوري برصيد 5 نقاط.