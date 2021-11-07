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بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة

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بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، بتولي رئاسة لجنة متابعة لمعاينة شكوى تم رصدها تفيد بأن البعض قد رأى ثعابين بحمامات مدرسة القاضي بمدينة بني سويف، مشددا على التأكد من صحة الشكوى والاطمئنان على سلامة الطلاب والمعلمين.

وانتقلت اللجنة على الفور برئاسة رئيس المدينة، وبحضور مدير إدارة الطب البيطري، ومدير الإدارة التعليمية ومندوب من مديرية الزراعة، ورئيس المنطقة، وتم فحص ومعاينة الشكوى وتبين أن الأمور مستقرة والقصة قديمة، وجار استدعاء أحد المختصين لزيادة الاطمئنان، وتم التوجيه بسرعة عمل حملة نظافة داخل محيط مبنى المدرسة وجارى المتابعة.

المصرى اليوم

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