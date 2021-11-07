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وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام»

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وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام» وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام»

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، إن قانون التخطيط العام للدولة يضع اطار مؤسسي للتخطيط، وأن الاهداف الوطنية للتنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة، مشيرة إلى إشادة الأمم المتحدة بخطط في هذا السياق.

ووافق المجلس خلال الجلسة على المادة «7» التي تنص على «تلتزم الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التبي تطلبها الوازرة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتارطات العملية التخطيطية، ومنها:

أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبارمجوالمشروعاتوالأنشطة.

ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.

ج. المستندات الدالة على توافر الأ ارضي اللازمة لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية حال تعددها.

د. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات للبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.

ه. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة.

و. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرمج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية خطة وموازنة البرامج والأداء.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.

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