أخبار عاجلة

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري -
هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة -
خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش -
الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا -
شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في السعودية (فيديو) -
رسميا.. مدرب أنجولا يعتذر عن ضرب كيروش -
حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب -
أمطار وشبورة وعواصف .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم إلى الجمعة 19 نوفمبر -
علاء نبيل: وضع المنتخب غير مطمئن.. وكيروش «بتاع شو» -
محمد يوسف ينتقد أكرم توفيق: «لازم تبقى تقيل أكتر من كده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إيجار": 44% زيادة في العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021

Print
"إيجار": 44% زيادة في العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021 "إيجار": 44% زيادة في العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021
نتيجةً لجهود البرنامج المستمرة لتطوير وتجديد الخدمات والشراكات الإستراتيجية

كشف برنامج إيجار عن ارتفاع أعداد العقود الإيجارية التجارية المسجّلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار خلال السنة الجارية 2021 بما يتجاوز 200 ألف عقد إيجاري تجاري بنسبة زيادة تبلغ 44% مقارنةً بالعام الماضي 2020، وذلك من بداية العام حتى شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح البرنامج أن الإقبال المتزايد على خدمات إيجار يأتي نتيجةً لجهود البرنامج المستمرة لتطوير وتجديد الخدمات والشراكات الإستراتيجية الجديدة، وكان آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية، مما يمكّن المستفيدين من الشبكة من نقل حساب عدادات المياه إلى اسم المستخدم الفعلي للوحدة العقارية المُسجلة في برنامج إيجار.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية تجاوزت 44% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويمثل العقد التجاري إضافة نوعية في مجال التعاقدات في قطاع الإيجار العقاري لما يقدمه من مزايا تتمثل في جدولة الدفعات ومرونتها، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، وغيرها من الصلاحيات والمزايا التي يتمتع بها المستأجر.
ويُقدم عقد الإيجار التجاري عددا من المزايا، منها إمكانية بنائه وتفعيل بنود العقد وتحديد الطرف الملزم بها بطريقة إلكترونية سهلة وميسرة، إضافةً لميزته كعقد يُعامل بصفته سنداً تنفيذياً لدى الجهات القضائية، ومرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطية العقود لشريحة واسعة من العقارات والوحدات التجارية، وتشمل: الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، والمعارض، والمستودعات، والأكشاك، والمحالّ، والمكاتب، وغيرها.
ويستهدف برنامج إيجار تنظيم وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية بين جميع الأطراف وتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة، كما يسهم "إيجار" بالتعاون مع وزارة العدل في تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري، وتخفيف العبء على الجهات القضائية لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة، وتوثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على الشبكة، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة