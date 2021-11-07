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«الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة»

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«الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة» «الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة»

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وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مقترح النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على التعديلات الذي تقدم به بخصوص المادة التاسعة بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.

وجاء نص مادة (9) قبل التعديلات: «تُعد الوزارة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية وذلك في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مُقترح هذه الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم الموازنة الاستثمارية والجارية المتوقع تخصيصها لوحدات التمويل المختلفة المتاحة».

وجاء اقتراح النائب تيسير مطر بإضافة كلمة «الأنشطة»، معللا هذا التعديل لاستمرارية المشروعات، على أن تنص المادة بعد التعديلات على: «تُعد الوزارة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية وذلك في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مُقترح هذه الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم الموازنة الاستثمارية والجارية المتوقع تخصيصها لوحدات التمويل المختلفة المتاحة».

المصرى اليوم

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