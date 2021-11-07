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«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي الأحد والإثنين، وذلك للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة، في مناطق الخزان غرب أسوان، سرارة، أبورماد مركز حلايب وشلاتين محافظة البحر الأحمر، غرب الموهوب الداخلة بحافظة الوادي الجديد.

وقالت وزارة الصحة والسكان: «القوافل الطبية تشمل تخصصات نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل».

وأضافت وزارة الصحة أن جميع الخدمات الطبية المقدمة في القوافل الطبية مجانية وتشمل محافظات أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد.

المصرى اليوم

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