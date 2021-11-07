قافلة أزهرية في مطروح للتوعية بصحيح الدين

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تحت رعاية الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انطلقت اليوم أعمال القافلة الدعوية والتثقيفية التي ينظمها الازهر الشريف إلى محافظة مطروح في الفترة 7 وحتى 11 نوفمبر الجاري بالتعاون مع جامعة مطروح، يأتى ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الازهر الشريف والجامعات المصرية لتفعيل برامج التوعية الاسرية والمجتمعية.

تهدف القافلة إلى تصحيح مفاهيم ونشر الوعي المجتمعي والاسري لتقوية بنيان الاسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها من خلال مفاهيم الدين الصحيحة ودعم ابناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف وكيفية مواجهتها يشمل برنامج أعمال القافلة بالمحافظة تنظيم عددا من المحاضرات والندوات التثقيفية بكليات جامعة مطروح يوميا طوال فترة تواجد القافلة وبكل من مكتبة مصر العامة يوم الاثنين 8 نوفمبر وبفرق قوات الامن والنادي الاجتماعي يوم الثلاثاء 9 نوفمبر وبكنيسة السيدة العذراء يوم الاربعاء 10 نوفمبر.

ومن جانبه، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالقافلة على أرض المحافظة مع تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات لتحقيق كافة الاهداف المرجوة منها.