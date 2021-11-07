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تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين

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تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين

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شهدت معدلات الإصابة بفيروس كورونا، تراجعًا طفيفًا خلال الأيام الماضية، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، حيث استقرت الأعداد الإصابات عند حد الـ 900 حالة يومياً لليوم الثاني عشر على التوالي، في ذروة الموجة الرابعة من الجائحة.

وكانت وزارة الصحة سجلت- في بيانها الرسمي- يوم 27 أكتوبر الماضي، 907 حالات إيجابية، ومن حينها ارتفعت الأعداد بشكل ملحوظ، ثم عادت مؤخرا للانخفاض لكنها لم تتجاوز هذا المستوى، وكشف أحدث إحصاء لوزارة الصحة أمس، عن تسجيل 909 حالات إيجابية جديدة و62 حالة وفاة، فيما كانت الأعداد الخميس الماضي 951 حالة و63 حالة وفاة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 336582 من ضمنهم 282514 حالة تم شفاؤها، و19011 حالة وفاة.

إلى ذلك، أوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه تم مؤخرًا رصد سلالة جديدة من متحور دلتا في مدينة HeiHe «هيهى» بالصين، مضيفا أن السلالة الجديدة لم يتم الإعلان عن مصدرها بعد، إلا أنه من خلال تحليل الشفرة الجينية لها تبين أن هذه السلالة الجديدة تختلف في التركيب الجينى عن السلالات التي تم رصدها سابقًا في الصين، موضحًا أنه لم يذكر تسجيل تلك السلالة لأعراض مختلفة عن السلالات الأخرى، ولم يتم رصدها في مصر حتى الآن.

وأشار إلى أن سلالة «هيهي» تبدو سريعة في الانتشار، لافتًا إلى أنه سيكون لها اسم علمى قريبًا، مبينا أنه لا يوجد حالة طوارئ تستدعى الهلع والخوف حتى الآن.

وأضاف حسني، أن «التحور سمة أساسية لكل الفيروسات وليس فقط»، مشيرا أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة وفعالة حتى الآن لمتحورات فيروس كورونا، وفي مصر متحور «دلتا بلس» و«دلتا»، هما المنتشران، وليس في مصر فقط بل على مستوى العالم واللقاحات فعالة ضدهما».

المصرى اليوم

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