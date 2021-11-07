حريق ببرج تقوية محمول بجوار جامعة السويس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق في برج تقوية شبكات المحمول بجوار جامعة السويس، اليوم الأحد، ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات إطفاء السويس تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في برج لتقوية إشارة المحمول داخل نطاق جامعة السويس بحي فيصل، وجرى الدفع بـ 4 سيارات أطفاء كما ساهمت دفعت شركة مصر للبترول بسيارة مجهزة بخزان فوم للمشاركة في اخماد النيران.

وذكر مصدر مسؤول إن الحريق نشب في برج لتقوية ترددات المحمول، ويقع اقصى يمين سور الجامعة من الخارج، في غرفة ملاصقة للسور بعيدا عن منشآت الجامعة والكليات.

فيما أغلقت مرور السويس الطريق المودية لبوابة المستقبل، والممتد للجامعة في الاتجاه المؤدي إلى الموقف الاقليمي، مع تحويل السيارات للاتجاه المعاكس ليستوعب الاتجاهين، وذلك لتأمين سهوله دخول وخروج سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وذكر شهود عيان إن الحريق بدأ بأدخنة تصاعدت أعلى ووسط البرج، ولم يستغرق الأمر دقائق حتى مال البرج وسقط داخل الجامعة بسبب شدة الحرارة، وجرى اخماد النيران بوحدات تقوية الإشارة، ويواصل رجال الحماية المدنية أعمال اخماد النيران المشتعلة داخل جسم العمود وأجهزة برج التقوية.