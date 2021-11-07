تفاصيل مقتل 12 من أخطر العناصر الاجرامية بالصعيد بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة (القصة الكاملة)

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وقعت اشتباكات مع عناصر خارجة عن القانون وقوات الشرطة في أسوان، وتمكنت القوات من القضاء على 12 عنصرا من العناصر الإجرامية بمنطقة عرب كيما، وتبين أن التشكيل من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة صعيد مصر، وتخصصوا في جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

وقالت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم»، إن 12 عنصرا إجراميا وخارجا على القانون لقوا مصرعهم بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بقرية عرب كيما بمدينة كوم أمبو بأسوان.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية صباح الأحد من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر «محافظة أسوان» تخصص نشاطه الإجرامى في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

ويتكون التشكيل من 12 عنصرا إجراميا شديد الخطورة يتزعمهم شقي خطر يدعى «حمدي أبوصالح» محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة «قتل- إتجار بالمخدرات-بلطجة»، واتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابى ومن خلال وضع خطة أمنية بإستخدام القدرات الفنية العالية في الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابي ورصد تحركاته، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام- قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان- والمجموعات القتالية عالية الكفاءة).

ساعة الصفر

تم فجر اليوم الأحد رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون (2 سيارة نصف نقل) وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة، وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى استمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع زعيم وأفراد التشكيل العصابى، وضبط بحوزتهم مدفع آر بى جى و2 رشاش متعدد بشرائط الذخيرة و12 سلاحا آليا- و4 بنادق مختلفة الأنواع و2 طبنجة وفرد خرطوش وكميات من الذخيرة المختلفة لكل الأسلحة، كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة لمخدر (الحشيش- البانجو- الشادو)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت قوات أمن أسوان، بالتنسيق مع مجموعات قتالية قامت في الساعات الأولي من صباح اليوم، بمداهمة وكر يضم عددا من الخارجين على القانون والمسجلين والمطلوبين أمنيا، حيث وقع تبادل إطلاق النار بين الطرفين وهو ما أسفر عن مقتل 12 خارجا عنلى القانون .

وكانت مدينة كوم أمبو قد شهدت خلال الفترة الماضية وقائع قتل وسرقة وقطع طرق من قبل الخارجين عن القانون الذي استخدموا وكر قرية عرب كيما لوكر لهم

وفي نفس السياق لقى اثنين من الخارجين عن القانون، مصرعهما، وأصيب أحد ضباط ‏الأمن المركزي، ومجند، أثناء مداهمة وكر لتجار المخدرات بقرية الرياض التابعة مركز منية النصر ‏بمحافظة الدقهلية

كانت حملة مكبرة من قوات الشرطة والأمن المركزي بمنطقة شمال الدقهلية والأمن العام ومكافحة ‏المخدرات داهمت أحد ‏أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر ‏، ومدير أمن الدقهلية وفور ‏استشعار تجار المخدرات اقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران باتجاههم فبادلتهم ‏قوات ‏الشرطة إطلاق النيران‎.‎

ووجه مدير أمن الدقهلية ‏بالدفع بقوات من ‏قطاع الأمن المركزي، والعمليات لمحاصرة البؤرة الإجرامية ‏تنسيقا مع ضباط فرع البحث ‏الجنائي بشمال الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط ‏العناصر الإجرامية،

ولقى اثنان من العناصر ‏الإجرامية مصرعهما خلال تبادل ‏لإطلاق النار وهما: «هاني ف.» و«طارق ص.»، فيما ‏أصيب ضابط برتبة رائد من قوات الأمن المركزي بشمال الدقهلية خلال المداهمة وتم نقله ‏إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.‏ وعثرت القوات بجوار العنصرين الإجراميين على بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات النارية وكمية كبيرة من المخدرات ‏وتحرر عن الواقعى المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏