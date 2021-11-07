أخبار عاجلة

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري -
هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة -
خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش -
الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا -
شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في السعودية (فيديو) -
رسميا.. مدرب أنجولا يعتذر عن ضرب كيروش -
حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب -
أمطار وشبورة وعواصف .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم إلى الجمعة 19 نوفمبر -
علاء نبيل: وضع المنتخب غير مطمئن.. وكيروش «بتاع شو» -
محمد يوسف ينتقد أكرم توفيق: «لازم تبقى تقيل أكتر من كده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في

Print

بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم

تُغادر اليوم "الأحد" بعثة الوطني الأول للكاراتيه إلى مدينة دبي؛ وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري، وكان في وداع البعثة رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

وأعلن المدير الفني للمنتخب بقيادة المدرب منير أفقير، قائمة اللاعبين المغادرين إلى مدينة دبي للالتحاق بالمعسكر قبل انطلاق البطولة، والبالغ عددهم 9 لاعبين؛ وهم: فهد الخثعمي، طارق حامدي، بدر العتيبي، فرج الناشري، عمر العازمي، ماجد الخليفة، علي برناوي، مسفر الأسمري، بالإضافة إلى اللاعبة منال الزيد.

وقد أنهى "أخضر الكاراتيه"، يوم أمس، المرحلة الأولى التي أقيمت في مدينة الرياض واستمرت لمدة 20 يومًا، أجرى من خلالها تمارين وتدريبات خاصة، وحظيت بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، الذي حرص قبل سفر البعثة على الاجتماع مع كافة الأعضاء، والشد من أزرهم وتشريف الوطن خير تشريف.

بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم

بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب

حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب

علاء نبيل: وضع المنتخب غير مطمئن.. وكيروش «بتاع شو»

علاء نبيل: وضع المنتخب غير مطمئن.. وكيروش «بتاع شو»

قرار مفاجئ من كيروش بخصوص مران المنتخب اليوم الأحد

قرار مفاجئ من كيروش بخصوص مران المنتخب اليوم الأحد

جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا

جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا