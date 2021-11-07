25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير مجمع المواقف والاطلاع على نسب التنفيذ التي تمت بالمشروع، من أجل تحسين خدمات النقل الجماعي المقدمه للمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس نبيل محمد الطيبي السكرتير العام، واللواء محمد صلاح السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي نائب مدير إداره مرور قنا ،والرائد أدهم يوسف رئيس مباحث المرور، والمهندسه ابتسام صموئيل مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بقنا، وأشرف أنور رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه قنا.

تطوير مجمع المواقف بقنا

أوضح محافظ قنا أن التطوير سيشمل مجمع مواقف مدينة قنا على مساحة 28000 متر ويضم «موقف نجع حمادى ومساحته 7500 م، موقف دشنا ومساحته 5000 م، موقف الاتوبيس مساحته 5000 م، موقف البحر الأحمر ومساحته 10500 م»، مشيراً إلى أن اعمال التطوير ستشمل «انشاء هايبر بكل موقف وتجديد واحلال تاندات ومظلات السيارات، تركيب كاميرات مراقبة، وحدة خدمات للسيارات»غسيل وتشحيم، كاوتش«، تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه، تجديد وإحلال دورات المياه، رصف الارضيات وانشاء استراحة للمواطنين، تجديد شبكة الصرف الصحي، انشاء صيدلية»، بتكلفة اجمالية تقدر بحولي 25 مليون جنيه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

تطوير مجمع المواقف بقنا

وأضاف «الداودي» أن المشروع سوف يسهم في إحداث سيولة مرورية أمام حركة السيارات، لا سيما في أوقات الذروة، كما انه سيزود بإنظمة مراقبة على أعلي مستوي، فضلا إلى إقامة استراحة وكافتيريا ومسجد ومبني إداري مزود بأحدث النظم التكنولوجية، ومن ثم سيحقق طفرة غير مسبوقة في خدمات النقل بالمحافظة يستفيد منها مليون و٨٠٠ ألف نسمة تقريبا.

تطوير مجمع المواقف بقنا