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مقتل 12 عنصرًا إجراميًا بأسوان في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

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مقتل 12 عنصرًا إجراميًا بأسوان في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة مقتل 12 عنصرًا إجراميًا بأسوان في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، صباح الأحد، من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد «محافظه اسوان» تخصص نشاطه الاجرامى في جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب وإستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وإرتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

وبحسب بيان للوزارة؛ يتكون التشكيل من عدد (١٢ عنصر إجرامى شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر يدعى «حمدى أبوصالح» محكوم عليه هارب من حكم بالاعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق إتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل -إتجار بالمخدرات-بلطجة)، حيث إتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابى ومن خلال وضع خطة أمنية بإستخدام القدرات الفنية العالية في الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابى ورصد تحركاته، وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام- قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان- والمجموعات القتالية عالية الكفاءة).

وأمكن فجر اليوم رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون عدد (٢سيارة نصف نقل) وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة، وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى إستمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم مما أسفر عن مصرع زعيم وافراد التشكيل العصابى وضبطت بحوزتهم (مدفع أر بى جى- ٢رشاش متعدد بشرائط الذخيرة -عدد ١٢ سلاح آلى- عدد أربعة بنادق مختلفة الأنواع- عدد ٢ طبنجة وفرد خرطوش-كميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة)، كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة لمخدر (الحشيش- البانجو- الشادو).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أحداث أسوان
أحداث أسوان
أحداث أسوان

المصرى اليوم

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