حفريات طريق "المعظم" تتصيد السيارات وتتلفها.. والمعاناة مستمرة

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تسببت في انفجار إطارين بسيارة مواطن

عبر مواطن عن استيائه من تضرر سيارته إثر وجود حفرة على طريق "المعظم" الرابط بين تبوك ومحافظة العلا.

وقال المواطن لـ"سبق": إن الحفرة تسببت في انفجار إطارين بسيارته، وإن الأمر لم يقتصر على مركبته فقط، بل هناك العديد من السيارات التي تحدث لها تلفيات بسبب هذه الحفريات.

وناشد المواطن الجهات المعنية بالوقوف على الحفريات الموجودة بالطريق وسرعة إصلاحها؛ حفاظاً على حياة المواطنين، وسلامة مركباتهم.

ويعد طريق المعظم طريقاً حيوياً زراعياً يربط منطقة تبوك بمحافظة العلا والمدينة المنورة، وهو بمسار واحد، وضيق، ويشهد كثافة مرورية خلال الإجازات الأسبوعية، كما يشهد العديد من الحوادث المرورية.

ورغم ضيق الطريق وخطورته إلا أن قائدي الشاحنات يستخدمونه بصفة مستمرة كطريق بديل عن الطريق المزدوج الذي يخضع للرقابة، وذلك هرباً من المخالفات المتمثلة في السرعة والحمولة الزائدة.