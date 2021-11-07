تشكيل لجنة عليا للتحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي

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تضم المخابرات و"الجيش" و"الداخلية"

‬شكّل المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد، لجنة عليا للتحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة، التي تعرّض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد هجوم بطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مقر إقامته، فجر الأحد.

وأفاد مصدر أمني رفيع بأن اللجنة العليا التي شكّلها المجلس الوزاري سيترأسها مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعضوية وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف المصدر أن اللجنة تضم أيضاً في عضويتها رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبدالأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني.