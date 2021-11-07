وزير الزراعة يفتتح أول مركز حيوانات التجارب ذات مستوى عالٍ من الأمان الحيوي

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افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز حيوانات التجارب ذات مستوى أمان حيوي ثالث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك بحضور د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان.

وقال «القصير» إن مركز حيوانات التجارب تم تجهيزه على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة ويستخدم أحدث التكنولوجيا لإجراء التجارب العلمية والبحوث باستخدام حيوانات التجارب والتعامل مع المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية عالية الخطورة على صحة الحيوان والصحة العامة والبيئة مثل البكتريا المسببة لمرض السل ومرض البروسيلا وفيروس أنفلونزا الطيور.

وأضاف وزير الزراعة أن مركز حيوانات التجارب تم تأثيثه وتجهيز معامله لضمان احتواء كامل ومنع تسرب أي ملوثات للبيئة، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الزراعة بالبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع وأيضًا مواكبة النهضة التي تشهد مصر في جميع المجالات.

وأوضح «القصير»، أن مركز حيوانات التجارب ينفذ برامج لقياس فعالية التحصين تجاه مختلف العترات للفيروسات بالإضافة إلى فعالية التحصينات في مواجهة المستجدات من الفيروسات ومختلف العترات للأمراض التنفسية، والعمل على الميكروبات والأمراض العابرة للحدود ذات الخطر العالي والكشف عن مدي ضراوة العترات وتأثيرها على المستوي الحقلي وتأثير التحصينات المختلفة وكفاءة هذه اللقاحات في صد العترات.

من ناحيته، قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد الصحة الحيوانية، إنه يتم التعامل مع حيوانات التجارب من خلال معازل مستوى أمان حيوي ثالث لوقاية الباحثين من التعرض للمسببات المرضية، موضحًا أنه لضمان منع أي تلوث بيئي يتم معالجة المخلفات من خلال جهاز «الأوتوكلاف» مزدوج الباب كما يتم لمعالجة الصرف الناتج مع العمليات الناتجة عن فحص وتحليل العينات داخل مركز حيوانات التجارب لحماية الصحة العامة والبيئة.

وأضاف «شاهين»، أن معهد صحة الحيوان مؤسسة علمية وبحثية مرجعية في مجال صحة الحيوان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حيث يقوم بدور كبير في مجال حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض والأوبئة.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان، إن المعامل التابعة للمعهد تسهم في فحص وسلامة الغذاء للمواطنين وايضا دعم وتطوير صناعة اللقاحات والأمصال البيطرية، موضحًا أن جميع معامل معهد صحة الحيوان مجهزة بأحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة وتابع له 38 معملا بجميع محافظات الجمهورية.

وزير الزراعة يتفقد مركز حيوانات التجارب

وزير الزراعة يتفقد مركز حيوانات التجارب

وزير الزراعة يتفقد مركز حيوانات التجارب