أخبار عاجلة

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري -
هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة -
خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش -
الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا -
شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في السعودية (فيديو) -
رسميا.. مدرب أنجولا يعتذر عن ضرب كيروش -
حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب -
أمطار وشبورة وعواصف .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم إلى الجمعة 19 نوفمبر -
علاء نبيل: وضع المنتخب غير مطمئن.. وكيروش «بتاع شو» -
محمد يوسف ينتقد أكرم توفيق: «لازم تبقى تقيل أكتر من كده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سيامة كاهن جديد لإيبارشية بنسلفانيا بيد الأنبا كاراس

Print
سيامة كاهن جديد لإيبارشية بنسلفانيا بيد الأنبا كاراس سيامة كاهن جديد لإيبارشية بنسلفانيا بيد الأنبا كاراس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الحبر الجليل الانبا كاراس اسقف إيبارشية بنسلفانيا، ديلاوير، ميرلاند، وست ڤيرچينا بصلاة القداس الإلهي وخلال الصلاة قم نيافته بسيامة الدياكون چون روفائيل كاهناً علي مذبح كنيسة القديس العظيم مارمرقس الرسول - هاريسبيرج - عاصمة ولاية بنسلفانيا، باسم القس ماركوس.

اشترك مع نيافته في صلوات القداس الالهي لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية ومن نيو جيرسي والقمص بنيامين روفائيل وكيل إيبارشية قويسنا وبركة السبع.

يذكر أن الكاهن الجديد هو أول كاهن يرسم علي مذبح هذه الكنيسة المقدسة بعد أن خدمها آباء مباركين في السنوات الماضية. الرب يبارك كل عمل لمجد اسمه القدوس. السبت ٦ نوفمبر ٢٠٢١.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري

هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة

هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة

خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش

خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش

الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا

الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا