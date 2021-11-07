سيامة كاهن جديد لإيبارشية بنسلفانيا بيد الأنبا كاراس

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قام الحبر الجليل الانبا كاراس اسقف إيبارشية بنسلفانيا، ديلاوير، ميرلاند، وست ڤيرچينا بصلاة القداس الإلهي وخلال الصلاة قم نيافته بسيامة الدياكون چون روفائيل كاهناً علي مذبح كنيسة القديس العظيم مارمرقس الرسول - هاريسبيرج - عاصمة ولاية بنسلفانيا، باسم القس ماركوس.

اشترك مع نيافته في صلوات القداس الالهي لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية ومن نيو جيرسي والقمص بنيامين روفائيل وكيل إيبارشية قويسنا وبركة السبع.

يذكر أن الكاهن الجديد هو أول كاهن يرسم علي مذبح هذه الكنيسة المقدسة بعد أن خدمها آباء مباركين في السنوات الماضية. الرب يبارك كل عمل لمجد اسمه القدوس. السبت ٦ نوفمبر ٢٠٢١.