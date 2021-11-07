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سيامة ٤ قساوسة وترقية ٦ قمامصة بدير مار مينا العجائبي بمريوط

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سيامة ٤ قساوسة وترقية ٦ قمامصة بدير مار مينا العجائبي بمريوط سيامة ٤ قساوسة وترقية ٦ قمامصة بدير مار مينا العجائبي بمريوط

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ترأس الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي العامر بمريوط خلال صلوات القداس الإلهي وقام بسيامة ٤ قساوسة وترقية ٦ قمامصة.

شارك نيافته في الصلاة أصحاب النيافة الحبر الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الحبر الجليل الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة، الحبر الجليل الأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، الحبر الجليل الأنبأ اكليمنضس الأسقف العام لكنائس ألماظة وعزبةالهجانة وزهراء مدينة نصر، الحبر الجليل الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمطرية.

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