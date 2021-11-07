البرهان يلتقي وفدًا من الجامعة العربية

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نقل التلفزيون الرسمي التلفزيون، أن قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان يلتقي، اليوم الأحد، بوفد الجامعة العربية لمناقشة الوضع في السودان.

وفرض البرهان، حالة الطواريء في البلاد، بعدما أعلن عزل، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه قبل أسبوعين، ما وصف بأنه «انقلاب عسكري».

وقبل يومين اتفق قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، على الإسراع في تشكيل حكومة مدنية، بحسب ما أوردته شبكةـ بي بي سي» الأمريكية.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب البرهان اتفق الطرفان على «ضرورة الالتزام بطريق التحول الديمقراطي، وضرورة إكمال أسس حكومة انتقالية وسرعة تشكيلها».

من جهة أخرى تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مع «البرهان»، الاربعاء، وحثّه على العودة إلى النظام الدستورى والعملية الانتقالية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، إن المحادثات أثمرت خطوطاً عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول «حمدوك» إلى منصبه.