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الصين تزود وحدة نووية مجهزة بمفاعل محلي الصنع بالوقود

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الصين تزود وحدة نووية مجهزة بمفاعل محلي الصنع بالوقود الصين تزود وحدة نووية مجهزة بمفاعل محلي الصنع بالوقود

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بدأت بكين تزويد وحدة الطاقة النووية الثانية في الصين بالوقود، باستخدام تكنولوجيا «هوالونغ 1»، وهو تصميم لمفاعل نووي من الجيل الثالث طورته الصين محليا، بعدما دخلت الوحدة الأولى التشغيل التجاري في وقت سابق من هذا العام.

ووفق الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، بدأت عملية التزويد، السبت، في وحدة الطاقة النووية رقم 6 في مدينة «فوتشينغ» بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، ما جعل الوحدة تقترب من التشغيل، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

وبدأت الوحدة رقم 5 وهي وحدة الطاقة النووية الأولى التي تستخدم تكنولوجيا «هوالونغ 1» في توليد الكهرباء بغرض البيع في نهاية شهر يناير الماضي. وحتى الآن، ولدت أكثر من 7 مليار كيلو وات من الكهرباء.

وتعتبر تكنولوجيا «هوالونغ1» التي تحظى بـ 716 براءة اختراع محلية و65 براءة اختراع دولية وأكثر من 200 علامة تجارية أجنبية، نموذجا صينيا محلي الصنع لمفاعل نووي من الجيل الثالث أكثر أمانا وكفاءة. وصمم المفاعل ليستمر 60 عاما، كما يحقق معايير الأمان الأكثر صرامة في العالم.

المصرى اليوم

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