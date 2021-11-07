ثقافة سوهاج تشارك في «لسه نوارة» لمناهضة زواج الأطفال

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في إطار توجيهات ا.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بزيادة الأنشطة التي تهتم بالمرأة وزيادة الوعى لديها أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافي، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث شارك الفرع بفاعليات مبادرة «لسه نوارة» للحد من زواج القاصرات والأطفال التي أطلقها المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة د. رجاء حسين، ود. نجاة موسى مقرر الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، برعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتضمنت عقد ندوة تثقيفية بمدرسة البنات بسوهاج حاضرتها د. همت محمد أستاذ علم الإجتماع بكلية الدراسات الإسلامية.

وعرضت خلالها أسباب الزواج المبكر وأضراره النفسية والطبية على الفتاة، وطلبت من كل فتاة أن تكون سفيرة داخل قريتها لتحارب هذه الظاهرة الخطيرة، كما أقام بيت ثقافة ساقلته محاضرة تثقيفية حاضرها الشيخ خيرى بخيت، وتحدث عن حكم زواج القاصرات في الاسلام بأنه حرام شرعا وبه مخالفة للقانون، لاسيما وأنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع، موضحأ أن الإسلام اعتنى بالأسرة أعظم عناية.

بالإضافة لمحاضرة في مدرسة الثانوية الفنية بنات، تحدث خلالها فضيلة الشيخ د. احمد رمضان مدير شؤون القرآن الكريم بالأوقاف عن شروط الزواج حتى يكون صحيحا، ومنها البلوغ والعقل والرشد، وأن الاسلام شعاره لا ضرر ولا ضرار، وفي زواج الاطفال يكون هناك ضرر فيحرم زواجه، كما تحدثت د. همت محمد أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإسلامية بنات والداعية الإسلامية صفاء الشندويلى عن حكم زواج الاطفال في الإسلام.

وفى سياق أخر عقد قصر ثقافة طهطا ندوة قصصية قدمها أحمد الليثي ومحمود رمضان، كما عقد قصر ثقافة الكوثر ندوة ثقافية بعنوان «محافظتي في ركاب التاريخ» تحدث خلالها فتحي الصومعي عن اهم معالم سوهاج.