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مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي يتفقد عيادة الفشن في زيارة مفاجئة (صور)

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مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي يتفقد عيادة الفشن في زيارة مفاجئة (صور) مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي يتفقد عيادة الفشن في زيارة مفاجئة (صور)

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قام الدكتور محمد يحيي إسماعيل، مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، بزيارة مفاجئة لعيادة الفشن، وكذلك الصحة المدرسية بالفشن للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو زحام، حيث تفقد غرف الكشف والصيدلية وعيادة الأسنان وغرفة التعقيم وعيادة الإحالة للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة وتوافر جميع المستلزمات والأدوية واتباع سياسات مكافحة العدوى، والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بعيادات الإحالة والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة والتباعد وعدم وجود تكدس.

وشدد مدير التأمين على النظافة بصفة مستمرة، واستخدام أدوات التطهير لكل الأسطح حفاظًا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين، كما شدد على حسن معاملة المنتفعين.

واستمع مدير الفرع لشكاوى بعض المنتفعين بعدم توافر بعض التخصصات وبناء عليه كلف مدير الفرع مديرة العيادة بحصر التخصصات الطبية غير المتوافرة والتنسيق مع إدارة العيادات لتوفيرها فورًا تخفيفًا مشقة سفر المنتفعين لعيادات بني سويف، كما تفقد مدرسة النزهة الإبتدائية لمتابعة سير العمل بانتظام وتذليل أي معوقات إن وجدت ضمن أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس (الأنيميا، السمنة، التقزم).

ورافق مدير الفرع في الزيارة الدكتور عزت شحاتة، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، ومصطفى محمود عبدالهادي، مدير إدارة المتابعة والرقابة بالفرع.

المصرى اليوم

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