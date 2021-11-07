بسبب «زغلول معلول».. استدعاء مدحت شلبي للتحقيق معه

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا باستدعاء الإعلامي الكابتن مدحت شلبي للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان أصدرته منذ قليل: «يستدعي مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز».

وأوضحت نقابة الإعلاميين، أنَّ قرار الاستدعاء يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ومما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد على خلفية تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكان مدحت شلبي قد واجه العديد من الإنتقادات من محللين ونقاد رياضيين، بسبب أسلوبه في التعليق على مباراة القمة وتحديدًا على ركلة جزاء على معلول حيث قال «معلول حط الزغلول» والذي اعتبرها البعض انها تحوى على ايحاء جنسي.

فيما قال البعض الأخر ان هذه الكلمات عاديه ولا توحي بأي شيء جنسي أو خارج، وان المعلق لم يخرج عن الاطار العام ولم يوجه أي لفظ خارج للاعب أو نادي.