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دورات للتأهيل المهني بجامعة الأميرة نورة

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دورات للتأهيل المهني بجامعة الأميرة نورة دورات للتأهيل المهني بجامعة الأميرة نورة
عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الدورات، وورش العمل المتنوعة، في المجالات العلمية، والصحية، والثقافية؛ وذلك بهدف العمل على مخرجات تنافسية، تتمتع بقدر من المعرفة والعلم، الذي يؤهلها لنجاحات في حياتها اليومية وسوق العمل.

ونظّم مركز الدعم الطلابي والمهني دورة "التفكير والتحليل الإبداعي في المهن" ضمن برنامج "أخلاقيات العمل"، مستهدفة الطالبات والخريجات من أجل تعريفهن بأهمية التفكير والتحليل الإبداعي في المجال المهني، والتعرف على أنماط التفكير وعلاقته بتطوير الحس الإبداعي للموظف.

وقدم المركز الدورة التدريبية "وظائف المستقبل والتحول الرقمي في المهن" ضمن برنامج "التطوير الذاتي والمهني"، والتي عملت على تعريف الطالبات بماهية التحول الرقمي، وعلاقته بالتحول الاقتصادي، واكتشاف علاقة التحول الرقمي بتحقيق التميّز التنافسي.

في السياق ذاته، قدم المركز ضمن البرنامج التدريبي "التأهيل المهني لطالبات وخريجات الكليات الصحية" ورشة عمل بعنوان "إعداد سيرة ذاتية احترافية للوظائف الصحية"؛ وهي ورشة عمل تهدف إلى تعريف طالبات وخريجات الكليات الصحية بكيفية إعداد سيرة ذاتية احترافية تسهم في حصولها على عروض وظيفية متميزة. إضافةً إلى تقديم جلسة إرشاد مهنية جماعية بعنوان "الاستعداد المهني "، وهي جلسة إرشاد جماعية مع مرشدة مهنية توضح كيفية الاستعداد في مجال العمل.

من جانب كلية الحاسب والمعلومات، فقد نظّم نادي قوقل للطلبة المطورين ورشة عمل بعنوان (دليلك لإنشاء سيرة ذاتية ناجحة)؛ بهدف توضيح كيفية مراحل إنشاء السيرة الذاتية بطريقة متكاملة.

يذكر أنّ الجامعة تقدم لطالباتها أنواع مختلفة من التدريب والتطوير العلمي والمهني؛ إسهامًا في دعم المعرفة الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية 2030.


الوطن السعودية

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