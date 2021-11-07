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وقف العجوز السبعينى يهلل بأعلى صوته وسط ذهول جيرانه بمنطقة حدائق القبة في القاهرة: «ولعت فيه.. أنا ولعت فيه»، وهو يشاهد النيران تأكل جسد ابن شقيقه الشاب الأربعينى، مهندس فنى تكييف، الأب لـ 3 فتيات أكبرهن تبلغ من العمر 4 سنوات.

لم يترك العم «حسن» فرصة لابن أخيه، أحمد نبيل، أن ينجو بحياته، ولا أعطى فرصةً لأحد من الأهالى أن ينقذوه، فما إن رأى العم ابن شقيقه أمام محل «الأخير» لتصليح التكييفات والأجهزة المنزلية، حتى سكب عليه زجاجتى بنزين وأشعل أعواد الثقاب في جسده، ليحرقه حيًا على مرأى ومسمع من العشرات، ولفظ المجنى عليه أنفاسه بأحد المستشفيات بعد 23 يومًا من تلقيه العلاج.

بتاريخ الـ 13 من أكتوبر الماضى، وتحديدًا في الـ 10:30 صباحًا، تلقى «أحمد» اتصالًا من صديق له مفاده: «إلحق عمك بيكسر في يافطة المحل بتاعك».

قبل هذه الواقعة بيومين، كان هناك خلاف بين العم وابن شقيقه سببه 20 جنيهًا، ثمن تنظيف سلالم العقار الذي يقطنه الاثنان، وكان العم دفع المبالغ المالية لشخص يتولى أعمال النظافة وطلبها من ابن أخيه الذي كان مشغولًا بتحميل بضاعة لمحله، وقال لعمه: «حاضر هدفع الفلوس، بس إيدى مشغولة دلوقتى انتظرنى»، ليطلق العم وابلاً من السبّاب على ابن شقيقه: «شتمه بأبوه وأمه وعياله».

تحمل «أحمد» إهانات عمه الذي لم يكتف بالشتيمة، فبصق في وجه ابن أخيه، وهو يقول له: «مليش دعوة عاوز الفلوس».

داخل سرادق العزاء، علت أصوات «سماح»، شقيقة المجنى عليه، إذ كانت تردد مندهشة: «أخويا كان بيحب عمى، رغم كل اللى بيعمله فيه»، وتحكى أن عمها أحضر البنزين قبل الواقعة بيومين.

بعد واقعة الـ 20 جنيهًا، بدأ العم «حسن» يناكف في الصنايعة بمحل ابن أخيه، حتى حطم لافتة المحل، وحضر «أحمد» ليستطلع الأمر، وينتهى الموقف بإحراقه حيًا.

وقف «أحمد»، في مواجهة عمه وهو يقول له: «أنا هعمل لك محضر.. وهصورك وإنت بتكسر اليافطة بتاعتى من غير سبب». ما إن أنهى الشاب الأربعينى قوله، حتى باغته عمه بسكب زجاجة بنزين عليه، فيما كان يحاول تصوير الواقعة قال له عمه: «صوّر نفسك وإنت بتولع!».

«إنت بترمى عليّا إيه؟!».. سأل «أحمد» عمه، فلم يجبه فألقى في وجهه زجاجة بنزين ثانية، وأشعل أعواد الثقاب وأضرم النيران في جسد ابن أخيه، وسط صراخ الأهالى وخوفهم من المشهد المأساوى.

اقترب عم «عاطف» و«نبيل» من جسد الضحية وهو يحترق، ولم يستطيعا إنقاذه، «الأول» خلع عن الشاب المحترق ملابسه في محاولة لإطفاء النيران، و«الثانى» وقف بجلبابه يهوى على النيران، حتى حضر رجل ببطانية وتمكن من إطفاء الحريق، لكن كان الوقت قد طال لإنقاذ الضحية: «النار كانت وصلت لجسمه كله تقريبًا».

نُقل «أحمد» إلى المستشفى، ومكث 23 يومًا حتى لفظ أنفاسه، وكان يطالب أسرته في كل زيارة له: «عاوز أروح البيت أنا بموت.. عاوز أموت على سريرى»، وحين يهدئونه ويتذكر بناته الـ 3 فتيات «هنا، وجنى، وغنى»، يبتسم ويدعو وهو يرفع رأسه إلى السماء: «ياربى عاوز أعيش بقدرتك علشان البنات».

«شيماء»، شقيقة المجنى عليه، طالعت فيديوهات صورتها كاميرات المراقبة ووثقت الواقعة، ومن بين دموعها، قالت: «أخويا كان بينط حوالى 2 متر لفوق من شدة النيران»، تلتقط أنفاسها بصعوبةٍ وتتذكر: «اللهب كان منظره صعب قوى، أخويا جسمه اتهرى من النار، الحروق كانت من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة لدرجة إن الرئة كانت لزقة في القفص الصدرى».

أسرة المجني عليه تتحدث لـ"المصري اليوم"

تحكى شقيقة المجنى عليه: «عمى منع الجيران ينقذوا أخويا، كان بيقول لهم: سيبوه يولع، والناس كانت في حالة رعب».

في اليوم السابق للواقعة، سحب عم المجنى عليه بنزينًا من سيارته الملاكى، وكان يقول: «هولع فيك يا أحمد.. هولع فيك». لكن أحدًا من الجيران الذين استمعوا لتهديد العم المتهم، لم يأخذ كلامه على محمل الجد.

عانى «أحمد» من آلام صعبة خلال تواجده بالمستشفى، تمنى الموت لشدتها، فحسب شقيقته فإن إحدى ذراعيه كانت بها جبيرة والأطباء يعطونه أدوية مخدرة ويحاولون علاجه لإنقاذه من البتر، لكن المجنى عليه كان يطالبهم من الوجع: «اقطعوه مش قادر أستحمل حرام عليكم».

المجنى عليه، كما تتحدث شقيقته، كان يدخل كل 4 أيام للعمليات: «لكحت الجلد علشان الدم لا يتسمم»، ولأن نسبة الهيموجلوبين وضغط الدم كان منخفضًا كان الأطباء يؤجلون إجراء عملية ترقيع للبطن المحترقة، ويقولون لأخيها: «حاول تساعدنا علشان تعيش».

سألت «شيماء» أخاها، قبل أن يلفظ أنفاسه: «ليه يا أحمد مفتكرتش عيالك وجريت من قدام عمك؟»، فأجابها بوهن: «بحب عمى والله، متوقعتش إنه هيعمل فيّا كده، ولما اتحرقت كنت بدحرج نفسى على الأرض»، فحاولت تهدئته: «خلاص برّد نارك عمك اتحبس»، فرد عليها بتسامح: «اللهم لا شماتة ربنا قادر يجيب لى حقى وحق عيالى البنات، مينفعش أشمت في عمى الكبير».

يتذكر «محمد»، شقيق المجنى عليه، معاناة «الأخير» قبل وفاته: «كل 8 أيام كان بيتغير له دم وبلازما.. كنت بهوّى له علشان راحته رغم منع الأطباء لذلك، لأنه مكانش عارف ياخد نفسه».

مصطفى، شقيق المجنى عليه، وهو محامٍ، يقول إن أخاه «أحمد» استأجر محله لتصليح التكييفات والأجهزة المنزلية، بعد عودته من الكويت، وهذا المحل بمنزلهم العائلى، لكن عمهم «حسن» كان لا يرضى بذلك، رغم دفع ابن أخيه أموالاً للإيجار، ويوم الواقعة انتظر «أحمد» خلف باب العقار وهرول ناحيته حين ظهر أمامه وسكب عليه البنزين: «كتلة النار كانت رهيبة محدش عرف يحط وشه حولين أخويا».

وبأسى، يؤكد: «أخويا مكانش ينفع يعيش بالحروق اللى في جسمه». وسط جموع المعزين، تصرخ والدة المجنى عليه: «عاوزة القصاص.. عاوزة حق ابنى.. اللى عمل في ابنى كده يتحرق زيه»، وتتساءل: «ينفع يتنفذ فيه حكم الإعدام حرقًا؟ّ!»، وقبل إصابتها بإغماءة، ظلت تردد: «قلبى اتحرق يا ابنى».

ولم تستطع «المصرى اليوم» الحصول على تعليق من بنات المتهم، إذ تركن منزلهن.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات لـ 15 يومًا، وعدلت الاتهام المنسوب للعم المتهم من الشروع في القتل إلى القتل العمد.