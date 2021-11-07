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رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع لجنة وحدة تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي

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رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع لجنة وحدة تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع لجنة وحدة تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي

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ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، بحضور نواب رئيس الجامعة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والمستشار المالي، والدكتور كريم كمال المشرف على اللجنة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور مهند كمال الدين والدكتور وليد محمود.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع، الأحد، عدة موضوعات منها تخصيص مبلغ ثابت للصيانة والدعم الفني لبرامج الوحدة، وتصميم أنظمة رقمية جديدة وعمل بطاقات هوية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس تتماشى مع هذه الأنظمة، والموافقة على مقترح كلية العلاج الطبيعي بتصميم برنامج الكتروني لإدارة عيادات الكلية إداريا وماليا، بالإضافة إلى الموافقة على التشغيل التجريبي لبرنامج طباعة بطاقات الهوية الرقمية للدراسات العليا والوافدين مع تجديد تصميم البطاقات.

ووافق خلال الاجتماع على إقامة مجموعة من ورش العمل لتدريب المستخدمين الجدد على برامج الوحدة المختلفة كالمعامل المركزية وبصمة الحضور والانصراف والهوية الرقمية، ومناقشة طرح مبادرة الذكاء الاصطناعي من اجل الجميع وذلك بعمل ندوة تعريفية عن الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى مناقشة البيانات المفتوحة الخاصة بالطلاب لغرض البحث العلمي.

المصرى اليوم

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