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أكدت ورقة بحثية أن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الماضية العديد من الجهود وتفعيل الكثير من المبادرات المختلفة التي تهدف إلى الحد من مستويات الفساد في القطاعات المصرية المختلفة، فضلاً عن تحقيق تغيرات كبيرة في التعليم والصحة والتنمية المحلية والقطاع العام ، ولازال الفساد في قطاع التنمية المحلية يمثل تحدياً كبيراً للمؤسسات الحكومية حيث أنه يمس العديد من الأنشطة اليومية للمواطنين التي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة لهم.

وناقشت الورقة التي أصدر تها وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان «تقييم وضع قطاع المحليات في مصر » الأدوار والمسئوليات المكلفة بها وزارة التنمية المحلية بموجب القانون وكذلك وحدات الإدارة المحلية ومسئولياتها الرئيسية.

تضمنت الورقة عدة محاور كان من أهمها: جهود وزارةالتنمية المحلية في تحقيق أهدافها، حيث أشارت الورقة إلى البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتمكين السلطات المحلية وتنمية الموارد البشرية وتنمية المجتمع فضلاً عن جهود وكالة التفتيش والمتابعة في وزارة التنمية المحلية.

ناقشت الورقة الآثار المتوقعة للفساد على حقوق الإنسان حيث يؤثر الفساد على قدرة الدولة على الحماية والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتقديم الخدمات والمرافق العامة الأساسية بما في ذلك الصحة ،التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

وأكدت الورقة ان مكافحة الفساد تحتاج الى تحديد الأسباب الجذرية وراء أفعال الفساد ، بدلاً من مجرد التعامل مع تداعيات المشكلة، و يجب التعامل مع كل سبب جذري وإيجاد حلول لهذه الأسباب مما يؤدى إلى خفض مستوى معدلات الفساد.

أوصت الورقة بالعمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لمكافحة ومنع الفساد في مصر ، بما في ذلك مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والرقابة القضائية والفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية ، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تشمل جميع الجهات المعنية لإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية.

وشددت أن عدم التنسيق الكافي بين المستويين المركزي والمحلي للحكومة يمثل تحديًا آخر، على الرغم من وجود مؤسسات رقابة مختلفة ، إلا أن الارتباط والتنسيق بين هذه المؤسسات مازال غائبا . وبالتالي ، يجب أن تكون هناك قوانين واضحة فيما يتعلق بالتنسيق بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية.

وطالبت الورقو بضرورة المراجعة المستمرة لأليات تفعيل و تطبيق القوانين، معتبرة أنه بدون آليات القانون الفعالة ، ستبقى القوانين حبراً على ورق، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير التمويل والقدرات الفنية لمكافحة الفساد.

بناء مخالف بالزينية - صورة أرشيفية