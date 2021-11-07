محافظ شمال سيناء: تنفيذ برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد، على دور وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في تنفيذ برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المتكاملة على أرض سيناء وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحقيق التنمية على أرض سيناء ودمج أبنائها في تلك التنمية.

وأشار المحافظ أثناء استقباله للفريق البحثى لدمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة، برئاسة الدكتور حسام الدين عبدالعال، رئيس البرنامج، بحضور الدكتور مصطفى لطفى عبدالعزيز، والدكتور مختار عبدالجليل عوض عضوا البرنامج، إلى أن برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمعنى بتنفيذه مركز بحوث الصحراء، حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من خدمات وزارة الزراعة وكذلك مركز بحوث الصحراء في محافظة شمال سيناء عامة، وخاصة في منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل .

وأعلن الدكتور حسام الدين عبدالعال رئيس البرنامج البحثى لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة أن الفريق البحثى مكلف من الدكتور عبدالله قاسم زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أبناء سيناء، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأنشطة التطبيقية التي يشملها البرنامج للاستفادة المجتمعية من خدمات وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء وتنمية المشروعات الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية في سيناء، ومنها: تقنيات الزراعة المستدامة والعمل لاعلى تنفيذها في فترة وجيزة.

وأضاف أن البرنامج البحثى لدمج أبناء سيناء يضم عددا من الأنشطة التطبيقية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع، وتتمثل في: تطهير وصيانة آبار وهرابات المياه لرفع كفاءتها واستخدامها في الأغراض الزراعية، النهوض بالثروة الحيوانية، النهوض بزراعات الزيتون والمكافحة المتكاملة لها وللنباتات العطرية والأعشاب الطبية، ونشر تقنيات الزراعات المحمية (الصوب الزراعية) إلى جانب بعض الأنشطة التي تستهدف الشباب والمرأة البدوية.

وأشار إلى أن هناك ملتقى تطبيقي تشاركي ينفذه مركز بحوث الصحراء من خلال البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، وأنه سيشرف على البرنامج لجنة من مركز بحوث الصحراء وأساتذة وقاية النبات، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور عبدالله قاسم زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء.