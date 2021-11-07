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أستون فيلا يعلن إقالة مدربه دين سميث .. مع اقتراب عودة تريزيجيه من الإصابة

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أستون فيلا يعلن إقالة مدربه دين سميث .. مع اقتراب عودة تريزيجيه من الإصابة أستون فيلا يعلن إقالة مدربه دين سميث .. مع اقتراب عودة تريزيجيه من الإصابة

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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه إقالة مدربه دين سميث من الإشراف الفني على على الفريق.

وأصدر نادي أستون فيلا بينًا رسميًا عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد 7-11-2021، اكد خلاله أن النادي انفصل عن المدرب دين سميث بسبب سوء النتائج حيث يحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط فقط من 11 مباراة.

وبدأ تريزيجيه في التعافي من الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي في الركبة خلال الموسم الماضي، ويخوض حاليا تدريبات تاهيلية استعدادًا للعودة لمباريات أستون فيلا.

وقال النادي في بيانه: «يمكن أن يؤكد نادي أستون فيلا لكرة القدم أن النادي قد انفصل عن المدرب الرئيسي دين سميث».

وأضاف النادي في البيان: «تم تعيين دين مدربًا لفيلا منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات في أكتوبر 2018 وقاد النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المباريات الفاصلة في أول موسم له بعد تسلسل الفوز بعشر مباريات في نهاية تلك الحملة.. في الموسم التالي، أبقى على فيلا في الدوري الممتاز بينما قاد الفريق أيضًا في نهائي كأس كاراباو في ويمبلي، وخسر بفارق ضئيل 2-1 أمام مانشستر سيتي».

وقال الرئيس التنفيذي كريستيان بورسلو: «عندما انضم إلينا دين في أكتوبر 2018، كان فريقنا يكافح حقًا في البطولة. قام على الفور بتغيير الأجواء والأداء وحقق النجاح النهائي في إعادة فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الموسم- وهو إنجاز نادر.. ثم ضمن مكاننا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم صعب وقادنا إلى نهائي الكأس في ويمبلي».

وتابع: «ومع ذلك، بعد بداية جيدة للموسم الماضي، لم نشهد هذا العام التحسن المستمر في النتائج والأداء ومركز الدوري الذي كنا نبحث عنه جميعًا. لهذا السبب قررنا إجراء تغيير الآن لإتاحة الوقت لمدرب رئيسي جديد لإحداث تأثير.. يود مجلس الإدارة أن يتقدم بخالص الشكر إلى دين على العديد من الإنجازات الممتازة، داخل وخارج الملعب، خلال هذا الوقت. يعلم الجميع ما يعنيه أستون فيلا لدين وعائلته. لقد مثل النادي بامتياز وكرامة- محبوبًا ومحترمًا عالميًا من قبل الجميع المرتبطين بأستون فيلا- طاقم العمل واللاعبين والداعمين على حد سواء. نتمنى له كل التوفيق».

واختتم: «ستبدأ الآن عملية استبدال دين وسيقوم النادي بتحديث المرشحين في الوقت المناسب».

المصرى اليوم

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