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هنأ عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي محمد أبوتريكة، بمناسبة عيد ميلاده الـ43.

وكتب عمرو السولية على حسابه الشخصي بموقع التدوينات «تويتر» :«كل سنة وانت طيب يا ماچيكو كل سنة وانت دايماً في أحسن حال وحشتنا ويارب أشوفك على خير قريب».

ورد أبوتريكة على السولية وقال:«تسلم يا مستر اسيست موافق وربنا يديم عليك توفيقه وحفظه».

ويوافق اليوم 7 فبراير 2021 عيد ميلاد محمد أبوتريكة أحد أساطير النادي الأهلي والكرة المصرية في القرن الـ21، وتلقى اللاعب الدولي السابق العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلاده من عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والعربية والأفريقية.

وهنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد أبوتريكة بعيد ميلاده ونشر فيديو على حساباته على موقع التواصل الإجتماعي وكتب عليها :«اثارة. رائع. ايقونة. مدهش. عيد ميلاد سعيد لاسطورة نادي الاهلي محمد ابو تريكة!»

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