وزير النقل: الانتهاء من تطوير جميع عربات السكة الحديد نهاية العام الجاري

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صرح وزير النقل، أن الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تحت شعار «الطريق إلى 2030» تقوم بتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية.

وقال في تصريحات صحفية، إنه تم التعاقد على توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وصل منها 500 عربة حتى الآن، وستصل باقي الدفعات تباعًا، وجاري تجهيز اجراءات توقيع عقد مع الشركه المورده ( ترانس ماش هولدينج ) لصيانه هذه العربات كما أنه في نهايه عام 2021 ستكون جميع العربات أما جديده أو مجددة بالكامل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

أما بالنسبه لخطوط السكك الحديدية، فتم تجديد 800 كيلو متر سكة حديد وألف مفتاح وذلك على المواقع المختلفه في شبكه خطوط السكك الحديدية، خاصة وأن عمليات التجديد تتم باحدث وسائل التكنولوجيا الحديثه اما بالنسبه لتطوير منظومة الإشارات فجاري الان تنفيذ وتطوير الخطوط الرئيسية والتي تغطي حوالي 1900 كيلو متر وتشمل إنشاء أبراج إشارات مزودة بنظم تكنولوجية حديثة داخل الأبراج على السكة لزيادة عوامل السلامة والأمان.

زيارة الرئيس السيسي لمعرض النقل الذكي