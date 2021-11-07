"تقنية الجوف" تفتح باب القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

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بداية من الأحد 2 ربيع الثاني حتى الأربعاء ١١ من الشهر ذاته

أعْلَنَتِ الكلية التقنية بالجوف عن فتح باب القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ بداية من الأحد الموافق 2 ربيع الثاني حتى يوم الأربعاء الموافق ١١ ربيع ثاني عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأكدت الكلية أن أعمال القبول واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وأنه بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب؛ لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع، ولن يُقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وتشمل التخصصات المتاحة للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 ما يلي: قسم تقنية الحاسب الآلي، ويشمل تخصص دعم أنظمة شبكات الحاسب، وقسم التقنية الإدارية تخصص إدارة عامة وقسم التقنية الكهربائية تخصص قوى وآلات الكهربائية. وعلى المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني.

ودعت الكلية الراغبين في الختام في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، لافتة إلى أن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية متواجدة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.