«القصير»: معمل متبقيات المبيدات له دور كبير في تقليل تكلفة المنتجات الزراعية بالأسواق

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تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، قسم الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتابع لمركز البحوث الزراعية بعد انتهاء أعمال تطويره، ورفع كفاءته، وذلك بحضور د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركز لمتبقيات المبيدات، والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية، على هامش جولته، الأحد، إن معمل متبقيات المبيدات له دور كبير في دعم جهود الدولة لتقليل التكلفة المالية التي يتحملها قطاعات الصادرات أو الواردات، من خلال تقليل مدة التحليل داخل معامل وزارة الزراعة بما ينعكس على تقليل تكلفة المنتجات الزراعية التي يتم طرحها بالأسواق أو زيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى الخارج، على ألا تتجاوز مدة الإنتهاء من التحليلات اللازمة لهذه المنتجات عن 72 ساعة، بدلا من أسبوع مع ضمان جودة التحاليل.

ولفت وزير الزراعة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليًا إقبالا متزايدًا من معظم دول العالم نظرًا لسمعتها الجيدة، الأمر الذي كان يتطلب تطوير المعامل لتلبية احتياجات الصادرات، مشيدًا بجهود الباحثين والمزارعين المصريين، مشيدًا بأعمال التطوير التي شهدها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وأوضح «القصير»، أن الأجهزة الجديدة بالمعمل تساهم بدور كبير في دفع الصادرات الزراعية المصرية، ودعم الحفاظ على صحة الإنسان واختصار الوقت، بما يساهم في سرعة تلبية طلبات المصدرين والمستوردين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الزراعة، لتطوير معاملها، بشكل مستمر.

وأشار وزير الزراعة إلى أن أهم ما يميز المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إلى إنه يحتوي على أحدث مستوى في الشرق الأوسط، ومن المعامل المرجعية المعتمدة، حيث تم تحديثه ودعمه بأحدث الأجهزة، لمواكبة التغيرات العالمية، والتأكد من سلامة الأغذية، وعدم وجود متبقيات مبيدات أو عناصر ثقيلة بها.

من ناحيتها، قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن أحد الأجهزة الجديدة يستخدم في تحليل أكثر من ١٠٠ مركب جديد من مركبات الملوثات العضوية الثابتة وكذلك المواد الملامسة للأغذية.

واستعرضت «عبداللاه»، مدير المعمل، ما تم إنجازه من خلال عملية التطوير والتي بلغت تكلفتها الاجمالية حوالي ٢٠ مليون جنيه، شملت إضافة 3 أجهزة جديدة، تعد هي الأحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط، موضحة أن عملية التطوير ورفع كفاءة القسم تستهدف التعرف على مصادر التلوث والوقوف على مسببات الأمراض لوقف استنزاف موارد الدولة على الصحة.

وأوضحت مدير معمل متبقيات المبيدات أن الأجهزة الجديدة تساهم في الكشف والتحكم في مستوى التلوث في الأغذية والبيئة، ومنها مواجهة تغير المناخ، حيث إن الملوثات من هي أهم عوامل تغيير المناخ، مشيرة إلى أنه بوجود هذه الأجهزة سيكون معمل الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات هو أول معمل متكامل لتحليل مركبات الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية ومواد التغليف في مصر من خلال تنفيذ واستكمال خطة المعمل لتطوير طرق التحليل خلال الفترة المقبلة، والذي سوف يدعم كل من المصدرين والحفاظ على سلامة الغذاء في مصر.

وأكدت مدير المعمل أن ذلك يساهم بشكل كبير في زيادة دقة التحليل، وتقليل الوقت، إلى أقل من نصف المدة، وخفض تكاليف التحليل بالإضافة إلى خدمة الواردات من المنتجات ذات الأصل الحيواني والمنتجات الخاضعة لمواصفة حلال، الأمر الذي سينعكس مباشرة على سرعة إنهاء إجراءات المنتجات الغذائية المستوردة وكذا خدمة المصدرين مما سيعود بالإيجاب على الإقتصاد المصرى بوجه عام والمستهلكين بشكل خاص، وكذا تقليل كمية الكيماويات المستخدمة إلى أقل من ثلث الكمية المستخدمة حاليا مما سيقلل من تأثيره على البيئة.

يذكر أن معمل الملوثات العضوية الثابتة، قد تأسس عام 1998 وهو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال تحليل الملوثات العضوية الثابتة عام 2005 ويعتبر قسم الملوثات العضوية الثابتة هو ممثل لجمهورية مصر العربية في الأمم المتحدة ومشار لذلك على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن المعمل هو المعمل المرجعي لهم في مصر، ويقوم المعمل بتوفير متطلبات الهيئة القويمة لسلامة الغذاء، كما أنه المعمل المرجعي لوزارة الدولة لشئون البيئة في تحليل الملوثات العضوية الثابتة في البيئة والتي يتم عملها في محارق المصانع والمستشفيات.

جولة وزير الزراعة في معمل متبقيات المبيدات

جولة وزير الزراعة في معمل متبقيات المبيدات