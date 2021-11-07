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القضاء على 138 حوثيا في غارات للتحالف

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بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس العراقية

انتشرت خلال الساعة الماضية صور للطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.ولم تظهر...

12a3fbc469.jpgبغداد الوكالات
72b77d3b35.jpg02 ربيع الثاني 1443 هـ

الهجوم على منزل الكاظمي تمّ بـ 3 مسيرات أسقطت منها اثنتان

أفاد مصدر أمني أن "محاولة الاغتيال" التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد "تمت بثلاث طائرات مسيرة،...

icon-byline.pngبغداد: أ ف ب
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

استنفار أمني بالعراق بعد محاولة اغتيال الكاظمي وإدانات واسعة

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية، وتعهد...

icon-byline.pngأبها، بغداد: الوطن، الوكالات
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

تدين الاستهداف الجبان على رئيس مجلس الوزراء العراقي

أعربت وزارة الخارجية عن أدانة المملكة العربية السعودية بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

عقالا: منجزات كبيرة ومراكز متقدمة في تعليم نجران

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى...

icon-byline.pngنجران: سلطان دغمان
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

الحوثي ينهب أملاك عمه

ساهمت قرارات فرض الميليشيات الحوثية السيطرة على كافة أملاك وعقارات عم عبدالملك الحوثي، محمد عبدالعظيم المعروف بالعلامة والمفتي...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

29 ألف حقيبة شتوية بباكستان وتأهيل 446 معاقا باليمن

امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين...

icon-byline.pngالعواصم، أبها: الوطن
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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