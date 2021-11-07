القضاء على 138 حوثيا في غارات للتحالف

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انتشرت خلال الساعة الماضية صور للطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.ولم تظهر...

بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الحكومة العراقية

الهجوم على منزل الكاظمي تمّ بـ 3 مسيرات أسقطت منها اثنتان

أفاد مصدر أمني أن "محاولة الاغتيال" التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد "تمت بثلاث طائرات مسيرة،...

بغداد: أ ف ب بغداد: أ ف ب