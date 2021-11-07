القضاء على 138 حوثيا في غارات للتحالف
بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الحكومة العراقية
انتشرت خلال الساعة الماضية صور للطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.ولم تظهر...
أفاد مصدر أمني أن "محاولة الاغتيال" التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد "تمت بثلاث طائرات مسيرة،...
أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية، وتعهد...
السعودية تدين الاستهداف الجبان على رئيس مجلس الوزراء العراقي
أعربت وزارة الخارجية عن أدانة المملكة العربية السعودية بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد...
رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى...
ساهمت قرارات فرض الميليشيات الحوثية السيطرة على كافة أملاك وعقارات عم عبدالملك الحوثي، محمد عبدالعظيم المعروف بالعلامة والمفتي...
امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين...