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اتفاقية بين "استطلاعات الرأي" و"أداء" لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

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اتفاقية بين "استطلاعات الرأي" و"أداء" لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات اتفاقية بين "استطلاعات الرأي" و"أداء" لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
للدعم الاستشاري بالمنهجيات المتعلقة بإدارة وقياس الأداء للمؤشرات والمبادرات

اتفاقية بين

وقّع المركز السعودي لاستطلاعات الرأي والمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية "أداء" اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية وبناء القدرات بما يخدم المصلحة العامة.

ونصّت الاتفاقية -التي وقّعها كل من المدير العام للمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية أداء المهندس راشد بن عبدالله القعود ورئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور عبدالله بن صالح الحقيل- على تقديم الدعم المتبادل كل حسب اختصاصه، كالدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بإدارة وقياس الأداء للمؤشرات والمبادرات وقياس رضا المستفيدين، والدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بآلية تنفيذ الاستطلاعات وعمليات جمع البيانات والنماذج وإصدار التقارير.

كما نصّت الاتفاقية التي تأتي لتعزيز التعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف رؤية 2030، على تقديم الدعم في مجال التمكين والتدريب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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