هيثم زكي في ذكرى وفاته الثانية.. وحيداً في قبره دون زائر.. والجمهور يتذكره بـ«الفاتحة»

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تحل اليوم الأحد الذكرى الثانية لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي، حيث توفي في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر 2019 عن عمر يناهز 35 عاما بمدينة الشيخ زايد بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والجميلة الراحلة هالة فؤاد.

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن حياة الراحل هيثم أحمد زكي.

عاش هيثم حياة صعبة،«اليتم والوحدة عنوانها»، حيث فقد العديد من الأشخاص المقربين إليه من عائلته، وربما جميعهم، وسيطرت الوحدة على معظم تفاصيل حياته.

كانت الصدمة الأولى في حياته أن تموت والدته، ولم يدرك وقتها هيثم معنى الرحيل والغياب، وعندما بلغ من العمر 14 عاما ماتت جدته، حيث تولى خاله هشام فؤاد أمر رعايته، لكن بعد عامين رحل هو الآخر عن الدنيا، ولم يجد هيثم طريقا أمامه إلا العيش بجانب والده، الفنان أحمد زكي الذي كان دائم الإنشغال عنه بسبب الفن.

بدأ هيثم زكى، مشواره السينمائى بمشاركه والده في فيلم واحد فقط وهو فيلم «حليم» حيث جسد دور عبدالحليم في شبابه، ليستكمل بعد ذلك والده قصة المسلسل الذي يتناول حياة العندليب عبدالحليم حافظ وشاركته في البطولة الفنانة منى زكى، وتوالت الأعمال بعدها وشارك في فيلم «البلياتشو» و«كف القمر»، وفيلم «سكر مر».

وكانت آخر أعمال هيثم أحمد زكى السينمائية في فيلم «الكنز» بينما آخر عمل درامى كان في مسلسل «علامة استفهام» الذي عرض في عام 2019، مع الفنان محمد رجب إخراج سميح النقاش.