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نائب بـ«الشيوخ»: تقدم فرص استثمارية عظيمة في مجال مشروعات النقل

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نائب بـ«الشيوخ»: الحكومة تقدم فرص استثمارية عظيمة في مجال مشروعات النقل نائب بـ«الشيوخ»: تقدم فرص استثمارية عظيمة في مجال مشروعات النقل

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قال النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، أن إفتتاح الرئيس عبدالفتاح صباح اليوم للدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت شعار «الطريق إلى 2030»، إنجاز تاريخى وحدث عالمى يؤكد دعم الرئيس لهذا القطاع الحيوى الهام لما تستهدفه الدولة المصرية من قطاع النقل الذكى ذلك التحول التاريخى في واحد من أبرز القطاعات على مستوى الجمهورية ومن ثم النقل الأخضر سيكون بداية قوية للنقل الذي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب هشام سويلم في بيان صحفى له، أن هناك فرص استثمارية عظيمة تقدمها المصرية في مجال مشروعات النقل، مضيفاً أن قطاع النقل شهد نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية فلا يوجد تنمية حقيقية بدون طرق ومنظومة نقل حديثة وقادرة على تحقيق هذا الهدف.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطان بصورة مباشرة بتوفير بيئة مناسبة وأولى خطوات هذه البيئة وجود شبكة طرق، ولهذا كان حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على الاهتمام بالطرق والكبارى ومنظومة النقل بشكل عام مما ساهم بقوة في تحقق الهدف المنشود بالإضافة لتحسين مستوى الخدمة بصورة أفضل للمواطنين.

المصرى اليوم

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