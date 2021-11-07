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نظمت كلية الزراعة بجامعة طنطا، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بعنوان «استراتيجية التعليم وبناء الإنسان في مصر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات حاضر فيها الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير التحرير ومسئول ملف التعليم بمؤسسة أخبار اليوم.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، وسمير مهنا رئيس الادارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا، وضاحي هجس مدير مركز اعلام طنطا القائم على تنفيذ الندوة.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا في كلمته على حرص الحامعة على تنفيذ استراتجية بناء الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تأتى على رأس أولويات الدولة، في ظل رؤية شاملة ومتكاملة للمشروع الوطنى لتطوير التعليم باعتباره ركيزة أساسية في منظومة بناء الإنسان.

وقال إن رؤية التعليم بالمفهوم الأوسع من خلال فكرة الجمهورية الجديدة هي فلسفة بناء وتطوير وأسلوب حياة جديد متطور في الفكر وكل ما تحمله من رؤى خارج الصندوق، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة بدأت بالفعل بعد ثورة ٣٠ يونيه، وأكد أن الدولة تركز على حق الإنسان في حياة كريمة وتعليم جيد وخدمات صحيه جيدة.

أشاد الكاتب الصحفي رفعت فياض بما حققته جامعة طنطا من نقلة كبرى في شتى القطاعات، وقال إن حروب الجيل الرابع والخامس حروب تكنولوجية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على التشكيك وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأكد أن انجازات الدولة شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات لا تعد ولا تحصى، ومنها القضاء على فيروس سي ومشروع التأمين الصحى الشامل والمبادرات الرئاسية الصحية، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان.

وأضاف أن التعليم هو مشروع مصر القومى الذي نريد منه تحقيق الكثير من الإنجازات ولكن على أرض الواقع تقابلنا العديد من التحديات من أهمها الزيادة السكانية الكبيرة التي تزيد اعداد الطلاب كل عام، فضلا عن عديد من المشكلات ومنها نقص عدد المدرسين في المدارس فلدينا عجز ٣٢٠الف مدرس حيث لم يتم تعيين مدرسين منذ ٢٥ عامًا.

وفى ختام كلمته طالب أن يكون التعليم الجامعى مرتبط باحتياجات سوق العمل، واهمية عودة طرفى العملية التعليمية المدرس والطالب إلى المدرسة وخاصة في المرحلة الثانوية.

كما اصطحب رئيس الجامعة الكاتب الصحفي رفعت فياض في جولة بكلية الهندسة زار فيها وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية والأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، كما تفقد أول وحدة مركزية لإدارة منصات التعليم عن بعد DLMS بكلية الحاسبات والمعلومات وذلك في إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي ورفع وتحسين القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم.

أشاد «فياض» بالتجهيزات التكنولوجية عالية الجودة التي تضمها الوحدة، بما في ذلك أنظمة الاتصالات المتطورة ومنصات التعليم العالمية، وذلك لتقديم رؤية متكاملة لآداء العملية التعليمية بشكل لحظي بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة للنهوض بالعملية التعليمية وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها.