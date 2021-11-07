الأنبا باخوم يترأس احتفال تجديد العهد لعدد من الأزواج والزوجات

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ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة بتجديد العهد لثمانية عشر زوجًا وزوجة، بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، وهم من مر خمسة وعشرين سنةً أو أكثر على زواجهم، وذلك بحضور القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيي الكنيسة، والشعب المُحتفل.

احتوى القداس الإلهي على الكلمة الروحية من نيافة الأنبا باخوم، التي دارت حول مفهوم الزواج، بدايةً من العهد القديم، بالإضافة إلى التأكيد على أن الزواج السعيد هو ما يتوسطه يسوع، مختتمًا كلمته بتهنئة الحضور جميعًا، كما تلا الكلمة، صلاة تجديد العهد من الثنائيات المختلفة.

واختتم القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية من نيافته للحضور، والتقاط الصور التذكارية.