محافظ.الشرقية يُعلن إنشاء وحدة إطفاء بمجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنشاء وحدة إطفاء بمجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس على مساحة 500 متر، لخدمة أصحاب المصانع والمناطق المجاورة، وذلك بعد أن قامت مديرية الإسكان بإجراء المقايسة المبدئية لتبدأ إجراءات الطرح والترسية، وتنفيذ المشروع من حساب صندوق الإستثمار بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة وجمعية مستثمري المنطقة الصناعية ببلبيس، لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد السعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والعميد مهندس محمد محفوظ النجار مدير مديرية الإسكان، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبدالله مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والمهندسة أميرة عبيد مديرة مكتب الاستثمار، وهاني السيد مدير إدارة الشؤون القانونية، وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية، وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ناقش الإجتماع المقترح المقدم بخصوص الموافقة على إنشاء مدرسة تعليم مزدوج على مساحة 500 متر تضم من 6: 5 فصول بالمنطقة الصناعية ببلبيس ،يلتحق بها الطالب بعد حصوله على الشهادة الإعدادية، ويكون نظام الدراسة بها عملياً بالمصنع ونظرياً بالمدرسة، وهو ما يضمن خريج قادر على العمل وذو كفاءة فنية ماهرة، ليقرر المحافظ دراسة المقترح المقدم بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

كما قرر مجلس إدارة المناطق الصناعية إرجاء تنفيذ قرار سحب عدد من قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين «مشروعات تحت الإنشاء»، وإعطائهم مهلة محددة بجدول زمني لإستكمال الأعمال مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم لضمان الجدية في تنفيذ المشروع ،مع تحديد نوع النشاط ومكوناته وخطوط الإنتاج والخبرات السابقة، وذلك حفاظاً على المال العام وتشجيعا لهم على إنهاء المشروعات الخاصة بهم.

وخلال الإجتماع قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنه عليا تحت إشراف المستشار القانوني للمحافظة ،وتضم ممثلين عن «هيئة الإستثمار، إدارات الإستثمار والحسابات، والشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية بالديوان العام ،مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية»، لوضع لائحة تنفيذية لتنظيم العمل بمنطقة بساتين الإسماعيلية، موضح بها آليه تغيير النشاط، وإضافة نشاط، والتنازل، والإيجار للغير، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعضوية مديرو إدارات «الشؤون القانونية؛ الإستثمار، الأملاك، التخطيط العمراني»، وذلك لمراجعة البيعات التي تمت بمنطقة بساتين الإسماعيلية وإعداد بيان مفصل بالأراضي الخاصة وأراضي أملاك الدولة على وجه التحديد، للعرض على المحافظ واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ناقش الإجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير، وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام، مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

تطرق الإجتماع إلى إعتماد هيئة التنمية الصناعية لـ 11 مليون جنية للبدء فوراً في إنشاء الخزان العلوي، وخط المياه بمنطقة بساتين الإسماعيلية، للإنتهاء من ترفيق المنطقة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، وقال المحافظ أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الإستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج ،وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.